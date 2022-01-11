Ученые создали защищающую от COVID-19 молекулу

Ученые из Хельсинкского университета создали молекулу, которая может дать защиту от коронавируса, но пока лишь на непродолжительный срок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте университета.

Отмечается, что проведенные на культурах клеток и на животных исследования показывают, что созданная специалистами новая молекула TriSb92 защищает от COVID-19 как минимум в течение восьми часов даже в случаях высокого риска заражения. Авторы также утверждают, что в отличие от защиты, которую дает вакцинация, эффект от TriSb92 проявляется сразу после ее введения.

«В ходе проведения исследований на животных, назально введенная молекула TriSb92 обеспечивала защиту против инфекции в ситуациях, когда все незащищенные мыши были заражены», - объяснила одна из авторов работы Анна Мякеля.

Специалист при этом подчеркнула, что у молекулы есть способность подавлять инфицирование любыми известными штаммами коронавируса. Она также обратила внимание, что TriSb92 не конкурирует с вакцинами, а, напротив, дополняет их.

Ранее сообщалось, что ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что T-клетки вируса, формирующегося при заражении разными вирусами, способны защитить человека от коронавируса.