Ученые рассказали о роли клеточного иммунитета в защите от COVID-19

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что T-клетки вируса, который формируется при заражении вирусами, способны защитить человека от коронавируса.

С сентября 2020 года специалисты наблюдали за 52 участниками, которые жили с заболевшими COVID-19, но в итоге не заразились. По словам британских ученых, три ПЦР-теста оказывались отрицательными. На тот момент большая часть британцев не болела SARS-CoV-2 и не вакцинировалась.

Во время исследования образцов крови специалисты выяснили, что T-клетки, которые сформировались во время прошлых заболеваний простудными коронавирусами, могут определять все белки SARS-CoV-2. По словам ученых, как внешние, так и внутренние. Не заразившиеся участники исследований обладали повышенным уровнем T-клеток.

«Внутренние белки, на которые нацелены защитные Т-клетки, которые мы идентифицировали, мутируют гораздо меньше», - рассказал руководитель исследования профессор Аджит Лалвани, передает Nature.

По мнению ученых, полученные данные могут способствовать созданию вакцин второго поколения, которые смогут защитить от всех вариантов SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что ученые Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от коронавируса, которая будет способна защищать организм человека на протяжении всей жизни.

Ученые взяли за основу вакцину против оспы, которая была разработана в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Препарат содержал в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы. С помощью этой вакцины мир победил заболевание.