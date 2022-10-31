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В Генштабе рассказали, где будут проходить службу призванные осенью новобранцы

Ян Брацкий
01:14 31.10.2022
За время призыва планируется направить в войска 120 тысяч человек, что на 7,5 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Генштабе рассказали, где будут проходить службу призванные осенью новобранцы
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Новобранцы, призванные в рамках осенней призывной кампании, не будут проходить службу в частях Народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», - рассказал Бурдинский в интервью газете «Красная Звезда».

С его слов, начало осеннего призыва из-за проведения частичной мобилизации пришлось перенести с 1 октября на 1 ноября. Всего за время призыва планируется направить в войска 120 тысяч человек. Это на 7,5 тысяч призывников меньше, чем в аналогичный период 2021 года, уточнил Бурдинский.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным объявил об окончании мероприятий частичной мобилизации. Глава ведомства отметил, что поставленные главой государства задачи успешно выполнены. Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в стране. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. 

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