США и ряд стран Запада заявили о готовности к взаимодействию с КНДР

США, Великобритания, Франция, Ирландия и Япония готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР. Об этом постпреды указанных стран при ООН указали в совместном заявлении.

«Наша цель - проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. С этой целью мы готовы вступить в устойчивое дипломатическое взаимодействие и поддерживать его», - приводит РИА Новости текст сообщения постпредов.

Кроме того, в совместном заявлении представителей этих стран сказано, что «теперь КНДР должна избрать диалог и мир вместо своей незаконной и представляющей угрозу программы вооружений». Постпреды призвали официальный Пхеньян отказаться от испытания новых типов вооружений и встать на путь полной денуклеаризации.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что в КНДР провели испытания гиперзвуковой ракеты. По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета точно поразила установленную цель на расстоянии 700 километров.