В стране и мире ФСБ рассекретила документы о сотрудничестве гитлеровцев и польских банд против СССР Елизавета Потейчук Часть формирований «Армии Крайовой» участвовала в карательных акциях против патриотов Польши и советских партизан, говорится в опубликованных документах. © Фото: Anna Ferensowicz ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Федеральная Служба безопасности России опубликовала новые архивные документы, которые доказывают сотрудничество боевиков польской «Армии Крайовой», которыми руководило эмигрантское правительство в Лондоне, и гитлеровцев против СССР. Отмечается, что стороны делали это вплоть до падения Третьего рейха. © ЦОС ФСБ Согласно обнародованным фактам, часть польских нелегальных военизированных формирований «Армии Крайовой» (АК) помимо активного взаимодействия с нацистами участвовала в карательных акциях против патриотов Польши и советских партизан. Вместе с тем ряд формирований АК был замечен в причастности к истреблению мирного украинского и белорусского населения. ЦОС ФСБ «После войны в Польской Народной Республике "аковцы" за сотрудничество с оккупантами получили прозвище "проклятых солдат". В нынешней Польше бандитов и карателей из "Армии Крайовой" чествуют как "героев"», - говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ. © ЦОС ФСБ Ранее были опубликованы документы о работе подпольных вооруженных формирований Польши, которые при поддержке эмигрантского правительства в Лондоне во времена Великой Отечественной войны вели активную борьбу против Красной Армии. Согласно обнародованным свидетельствам, подпольные вооруженные формирования Польши, в частности, желали воплотить свои планы об отсоединении Западной Украины и Западной Белоруссии от СССР. © ЦОС ФСБ ЦОС ФСБ Экспертное мнение и аналитика