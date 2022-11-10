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ФСБ рассекретила документы о сотрудничестве гитлеровцев и польских банд против СССР

Елизавета Потейчук
03:48 10.11.2022
Часть формирований «Армии Крайовой» участвовала в карательных акциях против патриотов Польши и советских партизан, говорится в опубликованных документах.
ФСБ рассекретила документы о сотрудничестве гитлеровцев и польских банд против СССР
© Фото: Anna Ferensowicz ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Федеральная Служба безопасности России опубликовала новые архивные документы, которые доказывают сотрудничество боевиков польской «Армии Крайовой», которыми руководило эмигрантское правительство в Лондоне, и гитлеровцев против СССР. Отмечается, что стороны делали это вплоть до падения Третьего рейха.

© ЦОС ФСБ

Согласно обнародованным фактам, часть польских нелегальных военизированных формирований «Армии Крайовой» (АК) помимо активного взаимодействия с нацистами участвовала в карательных акциях против патриотов Польши и советских партизан. Вместе с тем ряд формирований АК был замечен в причастности к истреблению мирного украинского и белорусского населения.

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© ЦОС ФСБ ЦОС ФСБ
ЦОС ФСБ

«После войны в Польской Народной Республике "аковцы" за сотрудничество с оккупантами получили прозвище "проклятых солдат". В нынешней Польше бандитов и карателей из "Армии Крайовой" чествуют как "героев"», - говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ.

© ЦОС ФСБ

Ранее были опубликованы документы о работе подпольных вооруженных формирований Польши, которые при поддержке эмигрантского правительства в Лондоне во времена Великой Отечественной войны вели активную борьбу против Красной Армии. Согласно обнародованным свидетельствам, подпольные вооруженные формирования Польши, в частности, желали воплотить свои планы об отсоединении Западной Украины и Западной Белоруссии от СССР.

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