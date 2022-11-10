ФСБ рассекретила документы о сотрудничестве гитлеровцев и польских банд против СССР
Часть формирований «Армии Крайовой» участвовала в карательных акциях против патриотов Польши и советских партизан, говорится в опубликованных документах.
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Федеральная Служба безопасности России опубликовала новые архивные документы, которые доказывают сотрудничество боевиков польской «Армии Крайовой», которыми руководило эмигрантское правительство в Лондоне, и гитлеровцев против СССР. Отмечается, что стороны делали это вплоть до падения Третьего рейха.