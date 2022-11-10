В США переизбрали умершего конгрессмена на промежуточных выборах

По данным американской газеты, имя конгрессмена попросту не успели убрать из бюллетеня.

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В ходе промежуточных выборов в Конгресс США с результатом в 86% голосов при 98% подсчитанных бюллетенях был переизбран конгрессмен из штата Пенсильвания, представитель Демократической партии Тони Делука, который скончался 9 октября. Отмечается, что имя политика попросту не успели убрать из бюллетеня.

Как пишет газета Daily Mail, Делука ушел из жизни возрасте 85 лет от лимфомы. По данным издания, уже запланированы внеочередные выборы, чтобы решить, кто займет место политика.

Напомним, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил намерении повторно баллотироваться на главный государственный пост в 2024. Выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание американский лидер планирует вне зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс США.