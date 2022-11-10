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Глава Приднестровья заявил, что Кишинев сократил поставки газа намеренно

Елизавета Потейчук
02:40 10.11.2022
Ряд молдавских руководителей хотят использовать Приднестровье в качестве заложника в отношениях с Россией, считает Вадим Красносельский.
Глава Приднестровья заявил, что Кишинев сократил поставки газа намеренно
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Кишинев специально сократил поставки голубого топлива, чтобы спровоцировать дестабилизацию и шантажировать Москву. Такое мнение высказал глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

Он отметил, что ряд молдавских руководителей хотят использовать Приднестровье в качестве заложника в отношениях с Россией и воспользоваться тем, что непризнанная республика стала территорией компактного проживания русскоязычного населения. По словам Красносельского, эти люди рассчитывают, что Россия не бросит своих граждан, из-за чего вынуждена будет предоставить Молдавии дешевые электроэнергию и газ по контракту в нужном количестве.

«В Кишиневе не глупые люди находятся, и они отлично всё понимают и оценивают. Они сделали это со своим умыслом - чтобы как раз предприятия были остановлены, чтобы люди остались без рабочего места, без зарплаты, чтобы был фактор нестабильности. Надо же экспортировать волнение. Почему люди ходят с демонстрациями только в Молдове? Надо, чтобы и в Приднестровье так ходили. Вот в чем умысел», - приводит РИА Новости слова главы Приднестровья со встречи с главными редакторами местных телеканалов.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что жители республики с 24 октября начнут испытывать дефицит электроэнергии. По его словам, веерных отключений электроэнергии пока не будет, успокоил он население, но попросил предпринимателей «отключить рекламное и декоративное освещение».

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