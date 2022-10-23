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Жителей Молдавии предупредили о скором дефиците электроэнергии

Ян Брацкий
22:25 23.10.2022
Вице-премьер страны Андрей Спыну попросил предпринимателей отключить рекламное и декоративное освещение.
Жителей Молдавии предупредили о скором дефиците электроэнергии
© Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Жители Молдавии с 24 октября начнут испытывать дефицит электроэнергии. С таким предупреждением выступил вице-премьер республики Андрей Спыну.

«С завтрашнего дня <...> в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии. Коммерческие контракты, подписанные SA Energocom, не покрывают всего потребления с 07:00 до 23:00», - написал Спыну в своем Telegram-аккаунте.

Веерных отключений электроэнергии пока не будет, успокоил он население, но попросил предпринимателей «отключить рекламное и декоративное освещение» и, если это возможно, то использовать автономные генераторы, пишет RT. С его слов, власти страны продолжат искать выходы из ситуации.

В эти дни Молдавия охвачена массовыми беспорядками. С 18 сентября оппозиция проводит акции протеста. Недовольные качеством жизни люди выходят на улицы с лозунгами за отставку президента Майи Санду и досрочные выборы. Чуть ранее протестующие в Кишиневе объявили о создании Комитета национального спасения. Лидер партии «Шор» Илан Шор объяснил, что комитет будет наделен властью и полномочиями для совершения разных действий, вплоть до управления правительством до назначения досрочных выборов.

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