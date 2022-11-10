Забота о детях: омбудсмен Львова-Белова посетила ЛДНР с рабочим визитом

«Звезда» рассказывает, как прошла рабочая поездка уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в ЛНР и ДНР.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова совершила рабочую поездку на территорию ЛНР и ДНР. Целью визита госслужащей было изучение вопросов детства в новых территориях.

Львова-Белова обсудила с региональными коллегами, какими возможностями по обеспечению детства располагают регионы и в чем им нужна помощь со стороны федерального центра. Также, по собственным словам, она пронаблюдала, где качество жизни детей можно улучшить сразу, оперативно взявшись за работу, а где будет необходимо принимать системные решения.

Омбудсмен провела рабочие встречи и совещания с руководством регионов и посетила социальные учреждения, среди которых детский дом-интернат в Краснодоне (ЛНР), а также Харцызский детский социальный центр, будущий подростковый центр в городе Харцызске и Республиканский травматологический центр (ДНР).

В рамках гуманитарной акции «Детям - в руки» уполномоченный по правам ребенка передала помощь семьям Луганской и Донецкой народных республик с детьми. Она пообщалась лично с родителями, рассказавшими о своих трудностях и вынесла их этих бесед ряд вопросов в работу. В частности, омбудсмен приняла решение оказать адресную помощь детям в лечении и реабилитации. В дальнейшем, совместно с региональными властями будет проводиться работа по устранению выявленных в ходе поездки проблем.