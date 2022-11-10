Солдаты неудачи: как иностранные наемники воюют на Украине

О незавидной участи своих коллег по кровавому ремеслу уже не раз рассказывали те, кто смог вернуться домой невредимым.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress

На Украине замечены греческие наемники. Их не остановили новые сообщения о гибели таких же как они американцев, аргентинцев и представителей других стран. А этим вечером стало известно о ликвидации японского легионера с позывным «Добурэ» под Артемовском. Сколько стоит их жизнь и есть ли среди наемников те, кто едет на Украину для выполнения государственного заказа? Это выяснял корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев.

Под звуки немецкого марша 30-х годов о веселом Вестервальде германский наемник по кличке Кайзер, привык передвигаться по украинским дорогам. По крайней мере, это он публикует в своих соцсетях. Позднее без музыки, пес войны, пытается спастись с поля боя. За кадром английская речь, руки на гашетке пулемета, а кузов Хамви пропитан страхом и паникой.

По данными Telegram-канала Трак-анаци-Мерк по отслеживанию иностранных наемников и нацистов на Украине в подорвавшемся Хамви как раз и был тот самый Кайзер. Так же удалось опознать и Пола Смита. Ныне солдат неудачи, а в прошлом американский полицейский. Видео из подбитого Хамви опубликовано на его ютуб-канале. Подобное там же опубликовано месяц назад.

Похожие кадры, похожие Хамви, на аэросъемке снова 2 машины. Судя по всему эти наемники из диверсионной группы. И приехали они на Украину с одной целью - убивать. Вот как сам Пол Смит с этого самого автомобиля бахвалится своими навыками.

«Привет мои друзья! Сегодня у меня для вас угощение. Вы видели как я стреляю из одного РПГ, сегодня вы увидите как я стреляю из двух РПГ!», - говорит американский наемник.

Буквально накануне неудачной вылазки бывший американский коп записал целое откровение по поводу своего приезда. Свет западной демократии украинцам нынешний пес войны понес еще на Майдан в 2014, после инструктировал украинских боевиков и поставлял оружие. Параллельно готовился сам стать в ряды наемников.

«Когда я прибыл на Украину, я проверил все мое снаряжение которое я хранил во Львове. В то же время я подготовил экипировку и для себя, чтобы участвовать в боевых операциях», - сказал наемник.

Большинство из них даже не скрывает цель своего визита, как, например, португальский наемник Рико Шавеш 4 года воевавший на ближнем востоке. Чей разговор опубликовал телеграмм канал Рыбарь.

«Да, я нацист, и в чем проблема? Я люблю воевать, и я убью всех русских на Украине. Да, я в доме гражданских, на линии фронта. Я не солдат НАТО, я в Карпатской Сечи. Я убил так много русских», - сказал Рико Шавеш.

Все они приехали убивать всего за 400-500 долларов в месяц. И как итог, ежедневно попадают в сводки Министерства обороны. Сегодня в военном ведомстве отчитались о поражении двух пунктов управления иностранных бандитов. Эти греки на опубликованном сегодня видео, в новых бронежилетах еще пока лишь осматривают подбитую технику. А вот французу под минометным огнем явно не сладко.

Только за последнею неделю стало известно еще о нескольких погибших. Накануне в Украинском Twitter упомянули о гибели первого японского авантюриста по кличке Добуре. Жена и дочь оплакивают в Канаде ветерана афганской войны Йозефа Хильдебранда, в Нью-Йорке траур по Тимоти Гриффину, а вот в Британии напротив сын Саймона Лингарда, Джексон пока ничего не понимает, и даже гордится отцом.

«Я не могу выразить словами, как сильно по нему скучать, но мне приятно знать, что это произошло, когда он занимался любимым делом и был окружен друзьями», - сообщил Джексон Лингард.

О незавидной участи своих коллег по кровавому ремеслу уже не раз рассказывали те, кто смог вернуться домой невредимым.



Подробнее об иностранных наемниках, воюющих на стороне Украины смотрите в сюжете Алексея Дегтярева.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении до 100 националистов и иностранных наемников в районе Красного Лимана. Кроме того, ВКС РФ высокоточным ударом уничтожили десять боевых бронированных машин украинских боевиков.