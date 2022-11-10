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Власти Дании разрешили Nord Stream обследовать место диверсии на Балтике

Игнат Далакян
20:47 10.11.2022
Факт получения разрешения подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хейгорд.
Власти Дании разрешили Nord Stream обследовать место диверсии на Балтике
© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress
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Компания Nord Stream AG получила разрешение провести собственные расследования повреждений на «Северных потоках» после диверсии в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Об этом сообщило Датское радио.

Факт получения разрешения подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хейгорд.

Ранее аналитики российской компании «Газпром» поделились прогнозом развития мирового энергетического рынка. Диверсии на «Северных потоках» усугубили и без того сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке, а прирост поставок СПГ в Европу привел к нехватке энергетических ресурсов в других странах, заявили в компании.

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