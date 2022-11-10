В стране и мире Украинские националисты выпустили по Лисичанску семь ракет из РСЗО Ирина Елагина Обстрел города начался в 15:50 в четверг 10 ноября. © Фото: Виктор Антонюк РИА Новости Читайте нас на: Украинские националисты атаковали населенный пункт Лисичанск в Луганской народной республике, использовав реактивную систему залпового огня. О новом обстреле сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 15:50 по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО (7 ракет)», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Информация о типе РСЗО, пострадавших и повреждениях уточняется. Ранее, украинские боевики выпустили по Лисичанску четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS . Экспертное мнение и аналитика