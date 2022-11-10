Украинские националисты выпустили по Лисичанску семь ракет из РСЗО
Обстрел города начался в 15:50 в четверг 10 ноября.
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Украинские националисты атаковали населенный пункт Лисичанск в Луганской народной республике, использовав реактивную систему залпового огня. О новом обстреле сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 15:50 по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО (7 ракет)», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Информация о типе РСЗО, пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее, украинские боевики выпустили по Лисичанску четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS .