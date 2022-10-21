ВСУ выпустили по Лисичанску четыре ракеты из HIMARS

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Лисичанску в Луганской народной республике. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 1.52 по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме того, одна ракета из HIMARS выпущена в сторону населенного пункта Рубежное. Информация о пострадавших и повреждения в результате обстрела уточняется.

Ранее ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе возле Антоновского моста в Херсоне. Одиннадцать были сбиты российскими средствами ПВО, еще одна упала возле моста. В результате трое человек погибли, еще десять получили ранения.