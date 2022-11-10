РИА Новости: Турчак, а также депутаты Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Российской Федерации Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в Луганской Народной Республике, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

«Коллеги (Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев - прим. ред.) выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал», - передает РИА Новости сообщение.

Ранее украинские боевики подвергли обстрелу населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), националисты выпустили по городу две ракеты из реактивный системы залпового огня HIMARS.