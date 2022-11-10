В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РИА Новости: Турчак, а также депутаты Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР

Игнат Далакян
20:12 10.11.2022
Сообщается, что пострадавших нет.
РИА Новости: Турчак, а также депутаты Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР
© Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ РИА Новости
Читайте нас на:

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Российской Федерации Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в Луганской Народной Республике, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

«Коллеги (Турчак, Сидякин, Туров и Бичаев - прим. ред.) выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал», - передает РИА Новости сообщение.

Ранее украинские боевики подвергли обстрелу населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), националисты выпустили по городу две ракеты из реактивный системы залпового огня HIMARS.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:47 В стране и мире
Власти Дании разрешили Nord Stream обследовать место диверсии на Балтике
17:16 В стране и мире
Задержан собственник помещения клуба «Полигон» в Костроме Мирзоев
15:05 В стране и мире
Видео
Выбросившая ребенка из окна москвичка заключена под стражу до января
13:30 Армия
Видео
В Минобороны России заявили о провале украинских атак на трех направлениях
11:10 Армия
Видео
Врачи в бронежилетах: как военным медикам удалось извлечь неразорвавшуюся гранату из тела бойца
Популярное
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.