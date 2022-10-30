В стране и мире Во Франции назвали виновного в подрыве трубы «Северного потока» Ирина Елагина Французский политик Флориан Филиппо обвинил членов Североатлантического альянса во взрывах «Северных потоков» © Фото: The Swedish Coast Guard XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил членов Североатлантического альянса во взрывах веток газопровода «Северный поток». Своей позицией французский политик поделился в Twitter. «У Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах "Северный поток", но она отказывается их обнародовать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!» — написал Филиппо в соцсети. Напомним, что теракты произошли 26 сентября на двух газопроводах «Северного потока» Nord Stream AG, расследованием занимаются правоохранительные органы Швеции и Дании. Экспертное мнение и аналитика