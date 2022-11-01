Лавров обсудил с Чавушоглу условия возобновления зерновой сделки

Стороны согласились с необходимостью принятия дополнительных мер по реализации пакетной сделки в части, касающейся российских удобрений и сельхозпродукции.

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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону возможность и условия дальнейшей реализации зерновой сделки по вывозу сельхозпродукции из украинских портов. Стороны пришли к выводу, что необходимо добиваться от официального Киева гарантий не использования гуманитарного коридора для ведения боевых действий.

«В ходе беседы Лавров обозначил необходимость обеспечить получение гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», - говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

Отмечается, что только на таких условиях возможно обсуждение возобновления движения гражданских судов по «зерновому коридору».

«Стороны также согласились с необходимостью принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетной сделки в части, касающейся российских удобрений и сельхозпродукции», - добавили в МИД РФ.

Ранее президент Владимир Путин объяснил приостановку участия России в зерновой сделке террористической атакой украинских беспилотников по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе. Глава государства призвал ООН разобраться в случившемся.

Напомним, ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщило Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После совершения теракта российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации «зернового соглашения».