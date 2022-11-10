Подростки из Донбасса встретились с российским космонавтом Олегом Скрипочкой
Подросткам из самых обстреливаемых районов Донбасса, которые отдыхают в подмосковном лагере «Литвиново», организовали встречу с космонавтом, героем России Олегом Скрипочкой. Говорили только о хорошем. О первом полете на орбиту и о том, как справляют Новый год на МКС. У детей была возможность задать гостю любые вопросы.
«Встреча прошла оживленно, было много интересных вопросов, какие-то задают часто, у некоторых были вопросы оригинальные: как была встреча с Землей, как было привыкать к обществу после многих дней изоляции и так далее, вообще встреча прошла очень интересно, и я желаю ребятам успехов», - поделился российский космонавт, Герой России Олег Скрипочка.
Во встрече приняли участие подростки из Донецкой и Луганской народных республик в возрасте от 15 до 17 лет. Многие из них долгое время проживали в условиях непрекращающихся военных действий.
Ранее в фонде «Герои» рассказали о гуманитарной помощи жителям Донбасса. Изначально фонд был создан для помощи в борьбе с коронавирусом, но вскоре был переориентирован.