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Овечкин возглавил бомбардирскую гонку NHL

Ян Брацкий
07:58 16.12.2021
В текущем сезоне Александр Овечкин провел на льду 29 игр и забросил в них 21 шайбу.
Овечкин возглавил бомбардирскую гонку NHL
© Фото: John McCreary, Icon Sportswire, Globallookpress
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Капитан «Вашингтона» и форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин в очередной раз вписал свое имя в историю Национальной хоккейной лиги США (NHL). В матче с «Чикаго» россиянин набрал два (1+1) очка и с 46 баллами вышел на первое место в бомбардирской гонке текущего сезона.

Позади Овечкина остались Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, на счету которых по 45 очков. В текущем сезоне Ови, как называют североамериканские болельщики капитана «Вашингтона», провел 29 игр, пишет портал Sports.ru.

В гонке снайперов Александр Овечкин с 21 голом приблизился к лидирующему Драйзайтлю, на счету которого 23 заброшенные шайбы.

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