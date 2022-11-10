Украинский беженец с арбалетом был задержан в Ирландии

Его обвиняют в хранении незарегистрированного оружия и в краже синего велосипеда.

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Украинский беженец Александр Погожий предстал перед судом в Донеголе, его обвиняют в незаконном хранении арбалета и краже синего велосипеда. Об этом сообщает портал Donegallive.

Его задержали в ходе операции после «крупного инцидента» в отеле, как пишет издание. Суть операции не уточняется. Указано, что 65-летний украинец жил в гостинице по программе размещения беженцев.

Отмечается, что на суд обвиняемый пришел в шлепанцах и спортивном костюме. У него на голове было несколько ран, залепленных пластырем. Дело было отложено до 25 января 2023 года и перенесено в суд Глентиса.

Ранее украинский беженец в Канаде пожаловался на проблемы с устройством на работу. Он переехал в новую страну с семьей, но теперь сожалеет о своем решении.