Украинский беженец с арбалетом был задержан в Ирландии
Его обвиняют в хранении незарегистрированного оружия и в краже синего велосипеда.
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Украинский беженец Александр Погожий предстал перед судом в Донеголе, его обвиняют в незаконном хранении арбалета и краже синего велосипеда. Об этом сообщает портал Donegallive.
Его задержали в ходе операции после «крупного инцидента» в отеле, как пишет издание. Суть операции не уточняется. Указано, что 65-летний украинец жил в гостинице по программе размещения беженцев.
Отмечается, что на суд обвиняемый пришел в шлепанцах и спортивном костюме. У него на голове было несколько ран, залепленных пластырем. Дело было отложено до 25 января 2023 года и перенесено в суд Глентиса.
Ранее украинский беженец в Канаде пожаловался на проблемы с устройством на работу. Он переехал в новую страну с семьей, но теперь сожалеет о своем решении.