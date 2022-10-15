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Украинский беженец пожаловался на проблемы с работой в Канаде

Алиса Краузе
06:04 15.10.2022
Беженец из Украины пожалел о решении переехать с семьей в Канаду.
Украинский беженец пожаловался на проблемы с работой в Канаде
© Фото: Sean Kilpatrick Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинский беженец Зограб Демергян, решившийся переехать в Канаду с семьей, вскоре пожалел о своем выборе. Быстро освоиться в новой стране оказалось очень трудной задачей, и улучшения ситуации пока не предвидится.

Супруги с сыном и собакой прибыли в канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор в середине сентября. Зограб, будучи IT-специалистом, рассчитывал, что поиск работы не займет много времени, а за трудоустройством и до жилья недалеко. Однако за прошедшее время устроиться на «серьезную» должность не удалось.

Сейчас Демергян с близкими живет в отеле - временном жилье, предоставленном Ассоциацией новых канадцев (ANC). Ежедневно отцу семейства приходится тратить по 12 часов на поиск работы.

«Мы сидим в отеле и просто смотрим друг на друга», - пожаловался украинец в интервью CBC.

Беженец признался, что выбрал для переезда Канаду из-за специальных виз для украинских граждан, поддержки ANC, обещаний спокойной жизни и профессиональных перспектив. Чтобы осуществить задуманное мужчина взял кредит в тысячу евро, однако проблемы с трудоустройством могут помешать его выплатить.

«Я не прошу бесплатного жилья, я не прошу бесплатных денег. Все, что я прошу, это работу», - высказался Демергян.

Украинец отметил, что его семья надеется выстроить будущее в Канаде и очень рассчитывает на успех.

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