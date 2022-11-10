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В МО РФ сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 и штурмовика Су-25

13:32 10.11.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеский Ми-8 был уничтожен в районе Ризвдянки Запорожской области, а Су-25 - в районе Маломихайловского Николаевской области.
В МО РФ сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 и штурмовика Су-25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали про украинскую авиацию, сбитую за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Маломихайловское Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Ризвдянка Запорожской области уничтожен в воздухе украинский вертолет Ми-8», - заметил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги работы наших средств ПВО. Они сбили девять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Голиково, Червонопоповка (ЛНР), Кирилловка, Егоровка, Новоандреевка (ДНР), Васильевка (Запорожская область), Веселое, Крынки (Херсонская область).

Был перехвачен 21 украинский снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское и Новая Каховка в Херсонской области. Удалось сбить и три противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Гусельское (ДНР), Никольское и Корсунка (Херсонская область). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о результатах нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиацией а также ракетными войсками и артиллерии. Было поражено два пункта управления украинских боевиков и иностранных наемников. Это произошло в районе Николаева и населенного пункта Сухой Ставок в Херсонской области. Огневому поражению подверглись и 46 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 153 районах. 

Удалось уничтожить три украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. Это произошло в районах населенных пунктов Красный Лиман (ДНР), Новогригоровка (Херсонская область) и Новополтавка (Николаевская область). 

Было уничтожено и хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе Анновки в Днепропетровской области. А в районе Новоалександровки в Николаевской области был ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов украинских боевиков. 

Конашенков озвучил и актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 333 самолетов, 173 вертолетов, 2 479 беспилотников, 388 ЗРК, 6 491 танка и боевых бронированных машин, 885 боевых машин РСЗО, 3 564 орудия и миномета, а также 7 158 единиц специальной автотехники. 

Также Игорь Конашенков заявил о провале украинских атак на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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