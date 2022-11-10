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Автоматные очереди и взрывы под ногами: как мобилизованных уральцев готовят к городским боям

11:27 10.11.2022
Военнослужащие оттачивают навыки перемещения в городских условиях, проходят слаживание в составе боевых «двоек» и «троек», а также выполняют нормативы по стрельбе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует видео, на котором мобилизованные уральцы совершенствуют навыки ведения боевых действий в городе. Занятия проходят на полигоне под Челябинском под руководством опытных инструкторов.

На кадрах видно, как резервисты проходят полосу препятствий, где воссоздана обстановка реального боя. Вокруг горит трава, ведется стрельба из автоматов, взрываются «боеприпасы».

Военнослужащие проходят под колючей проволокой, преодолевают преграды в виде стен и покрышек. Бойцы выполняют задания боевыми «двойками» и «тройками», постоянно поддерживая друг друга.

В описании к видео сказано, что инструкторы обучают тактике штурма зданий, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, правильно маскироваться, классифицировать цели по важности, корректировать огонь.

Ранее Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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