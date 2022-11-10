Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по контролю расходов на обеспечение СВО

Кабинет министров должен будет выдвинуть свои предложения к пятнице 11 ноября.

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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по контролю расходов на обеспечение нужд спецоперации. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

После совещания по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации Путин утвердил перечень поручений правительству. Одно из них предписывает кабмину до 11 ноября 2022 года выдвинуть свои идеи по контролю средств, отведенных на проведение СВО. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

«Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции», - указано в перечне.

Также российский лидер поручил Мишустину и министру обороны РФ Сергею Шойгу скорректировать нормативы обеспечения ВС РФ под реальные потребности. Сделать это нужно до 14 ноября.