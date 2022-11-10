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Путин поручил Шойгу и Мишустину скорректировать нормативы обеспечения ВС РФ под реальные потребности

10:20 10.11.2022
Также глава государства поручил до 14 ноября завершить определение целевого задания по обеспечению ВС РФ.
Путин поручил Шойгу и Мишустину скорректировать нормативы обеспечения ВС РФ под реальные потребности
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу привести нормативы обеспечения Вооруженных Сил РФ в ходе спецоперации на Украине под реальные потребности.

Сделать это необходимо до 14 ноября, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Также Путин поручил сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, участвующими в спецоперации и производителями вооружения и техники.

К этому же сроку необходимо утвердить целевое задание по обеспечению потребностей армии в ходе СВО. Ответственный за выполнение поручения - Мишустин.

Кроме того, Путин поручил правительству до 11 ноября представить предложения по контролю за расходами на обеспечение спецоперации. Также в перечне поручений сказано, что Минфину необходимо определить необходимые объемы дополнительной поддержки регионов РФ, в том числе где введен средний уровень реагирования.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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