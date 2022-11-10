Путин отметил смелость и решительность сотрудников МВД РФ в спецоперации

Сотрудники МВД решительно пресекают провокации и диверсии, обеспечивая общественный порядок в ЛДНР, Херсоне и Запорожье, сказал президент.

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Президент России Владимир Путин отметил мужественность и смелость в действиях сотрудников органов внутренних дел РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что работники МВД решительно пресекают провокации и диверсии, обеспечивая общественный порядок в Донецкой и Луганской Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях», - указал глава государства в поздравлении граждан с Днем сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил коллег с профессиональным праздником. Руководитель ведомства почтил память сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга, и указал, что их подвиги никогда не будут забыты.