Киргизского музыканта Викрама Рузахунова освободили в Казахстане

В Казахстане из-под стражи освободили киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на службу Госкомитета национальной безопасности КР. Другие подробности на данный момент не приводятся. Согласно сведениям журналистов, Рузахунова везут в Бишкек.

Ранее музыканта из Киргизии задержали в Казахстане по обвинению в причастности к терроризму. В МВД страны при этом подчеркнули, что их гражданин выехал за границу для проведения концертных программ. В связи с задержанием Рузахунова правительство Киргизии направило Казахстану ноту.

В начале 2022 года в Алма-Ате произошли беспорядки. На территории республики ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Казахстана Токаев, связал акции с актом внешней агрессии и попросил помощи у стран ОДКБ.