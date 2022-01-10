Самолеты ВТА доставили из Казахстана в РФ 1461 россиянина

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Казахстана на родину в общей сложности 1461 гражданина РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«9 января с.г. самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 1422 российских гражданина и 14 российских граждан в Екатеринбург, которые изъявили желание вернуться в Россию самолетами Минобороны России. Накануне в Россию были доставлены 25 российских туристов», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Изначально российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам и спортивные сборы. После обострения ситуации в стране и прекращения работы аэропорта «Алматы» российские туристы оставались в гостиницах города.

Впоследствии граждане РФ обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой оказать помощь в доставке их на родину.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов