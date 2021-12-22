Выплаты по ОСАГО пострадавшим в ДТП могут вырасти в четыре раза

Министерство финансов Российской Федерации планирует внести изменения в систему обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), увеличив выплаты за ущерб жизни и здоровью в четыре раза и запретив страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Данное предложение будет озвучено на совещании в министерстве 17 декабря. Отмечается, что выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО могут вырасти с 500 тысяч до двух миллионов рублей.



Планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например, ответственности перевозчиков.

Ранее эксперт Петр Шкуматов рассказал, как снизить стоимость ОСАГО. На цену полиса ОСАГО, по словам эксперта, влияет средний размер убытка и количество таких убытков. На снижение цены также могут повлиять мелкие ДТП с минимальным ущербом.