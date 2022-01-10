Глава МИД ФРГ назвала причину остановки сертификации «Северного потока-2»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что проект строительства трубопровода «Северный поток - 2» в настоящий момент не соответствует требованиям Европейского союза. Именно поэтому, по ее словам, процесс его сертификации до сих пор приостановлен.

«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток - 2". Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», - сказала глава внешнеполитического ведомства в беседе с итальянской газетой La Stampa, добавив, что вопрос о запуске газопровода носит геополитический характер.

Газопровод «Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Однако трубопровод не могут ввести в эксплуатацию без сертификации оператора.

Впоследствии глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоманн сообщил, что в ведомстве ожидают, что решение по «Северному потоку - 2» не будет принято в первой половине 2022 года. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что сорвать реализацию «Северного потока-2» невозможно, так как трубопровод прокладывали в соответствии с требованиями законодательства.