Опубликованы кадры после нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек

Комитет национальной безопасности Казахстана опубликовал фотографии после нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек, которые, по версии следствия, принимали участие в массовых беспорядках в городе.

«На территории города Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года. 9 января по подозрению в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность задержано 4 члена одной ячейки», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

В ходе обыска по местам их проживания сотрудникам спеслужб удалось обнаружить и изъять огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, а также религиозную литературу.