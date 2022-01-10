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Опубликованы кадры после нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек

Анна Назайкина
07:29 10.01.2022
У участников ячеек обнаружили огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны и религиозную литературу.
Опубликованы кадры после нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек
© Фото: КНБ РК
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Комитет национальной безопасности Казахстана опубликовал фотографии после нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек, которые, по версии следствия, принимали участие в массовых беспорядках в городе.

«На территории города Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года. 9 января по подозрению в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность задержано 4 члена одной ячейки», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

В ходе обыска по местам их проживания сотрудникам спеслужб удалось обнаружить и изъять огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, а также религиозную литературу.

© КНБ РК

Как было добавлено, лидер другой нейтрализованной группы, который не является гражданином Казахстана, также принимал активное участие в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом. Как предполагают следователи, мужчина целенаправленно приехал на территорию Казахстана, чтобы принять участие в подготовке массовых незаконных акций и нападений.

Ранее госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что беспорядки в стране были гибридной террористической атакой, привлечение контингента ОДКБ позволило защитить целостность страны.

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