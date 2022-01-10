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Россиянам назвали идеальные продукты от простуды и вирусов

Анна Назайкина
06:59 10.01.2022
В период холодов организм особенно нуждается в разнообразном и полезном питании, отметила медик.
Россиянам назвали идеальные продукты от простуды и вирусов
© Фото: pexels.com
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С помощью потребления некоторых сортов рыбы, а также кисломолочных продуктов можно снизить риск простуды в период зимних холодов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.

Она объяснила, что в морозные дни организм особенно сильно нуждается в разнообразном и полезном питании, поэтому в рационе человека обязательно должны быть богатые витамином D лосось, нерка, тунец и сардина.

«Кисломолочные продукты богаты пробиотиками и лактобактериями. Квашеная капуста также обязательно должна быть в зимнем меню, поскольку при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты и пробиотиков. Уделяйте больше внимания белковой пище, в том числе животному белку. Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета», — рассказала медик.

Кроме того, Нуржахан обратила внимание на то, что также важно не сокращать потребление свежих овощей и фруктов. Чем богаче и разнообразнее будет рацион, тем ниже вероятность простудных заболеваний в период холодов, заключила врач.

Ранее эндокринолог, диетолог Олеся Гурова предупредила, что для засолки рыбы в промышленном производстве используются жирные сорта, поэтому, приобретая такую продукцию на праздничный стол, стоит задумываться не столько о калорийности рыбы, сколько о количестве, которое планируется съесть.

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