Россиянам назвали идеальные продукты от простуды и вирусов

С помощью потребления некоторых сортов рыбы, а также кисломолочных продуктов можно снизить риск простуды в период зимних холодов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.

Она объяснила, что в морозные дни организм особенно сильно нуждается в разнообразном и полезном питании, поэтому в рационе человека обязательно должны быть богатые витамином D лосось, нерка, тунец и сардина.

«Кисломолочные продукты богаты пробиотиками и лактобактериями. Квашеная капуста также обязательно должна быть в зимнем меню, поскольку при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты и пробиотиков. Уделяйте больше внимания белковой пище, в том числе животному белку. Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета», — рассказала медик.

Кроме того, Нуржахан обратила внимание на то, что также важно не сокращать потребление свежих овощей и фруктов. Чем богаче и разнообразнее будет рацион, тем ниже вероятность простудных заболеваний в период холодов, заключила врач.

Ранее эндокринолог, диетолог Олеся Гурова предупредила, что для засолки рыбы в промышленном производстве используются жирные сорта, поэтому, приобретая такую продукцию на праздничный стол, стоит задумываться не столько о калорийности рыбы, сколько о количестве, которое планируется съесть.