Экс-сотрудник ЦРУ назвал главную ошибку Запада при анализе России
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Джордж Биби назвал фундаментальную ошибку, которую западные аналитики часто совершают при попытках оценить политику Российской Федерации. Свое мнение экс-сотрудник высказал в интервью французской газете Le Figaro.
По словам Биби, западные аналитики, пытаясь осознать мотивы Москвы, в основном исходят из идеи, будто Россия стремится вступить в конфронтацию со странами Запада. В их глазах образ России частично совпадает с образом СССР. Между тем, уверен экс-сотрудник ЦРУ, политику Москвы следует оценивать иначе – она не стремится к конфликту, а по историческим причинам беспокоится о своей безопасности.
«Я думаю, что это фундаментальная аналитическая ошибка. Скорее, у России довольно традиционная одержимость своей безопасностью… За свою историю Россия неоднократно подвергалась вторжению, что делает ее чрезвычайно чувствительной к этому риску», - отметил эксперт в беседе с изданием.
Ранее Владимир Путин обозначил приоритеты внешней политики России в ходе выступления на расширенной коллегии МИД РФ. Как отметил глава государства, эти приоритеты определяют вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого российского государства. Кроме того, Россия намерена и дальше отстаивать основополагающие принципы Устава ООН. К ним Путин отнес суверенитет и равенство государств.