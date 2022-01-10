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Экс-сотрудник ЦРУ назвал главную ошибку Запада при анализе России

Анна Назайкина
06:41 10.01.2022
По мнению Джорджа Биби, РФ присуща «довольно традиционная одержимость своей безопасностью».
Экс-сотрудник ЦРУ назвал главную ошибку Запада при анализе России
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Джордж Биби назвал фундаментальную ошибку, которую западные аналитики часто совершают при попытках оценить политику Российской Федерации. Свое мнение экс-сотрудник высказал в интервью французской газете Le Figaro.

По словам Биби, западные аналитики, пытаясь осознать мотивы Москвы, в основном исходят из идеи, будто Россия стремится вступить в конфронтацию со странами Запада. В их глазах образ России частично совпадает с образом СССР. Между тем, уверен экс-сотрудник ЦРУ, политику Москвы следует оценивать иначе – она не стремится к конфликту, а по историческим причинам беспокоится о своей безопасности.

«Я думаю, что это фундаментальная аналитическая ошибка. Скорее, у России довольно традиционная одержимость своей безопасностью… За свою историю Россия неоднократно подвергалась вторжению, что делает ее чрезвычайно чувствительной к этому риску», - отметил эксперт в беседе с изданием.

Ранее Владимир Путин обозначил приоритеты внешней политики России в ходе выступления на расширенной коллегии МИД РФ. Как отметил глава государства, эти приоритеты определяют вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого российского государства. Кроме того, Россия намерена и дальше отстаивать основополагающие принципы Устава ООН. К ним Путин отнес суверенитет и равенство государств.

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