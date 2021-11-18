Путин назвал Россию самостоятельным и миролюбивым государством

Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МИД России в четверг. Он выступил с приветственным словом перед участниками заседания, сообщив о реализации внешнеполитического курса России и о приоритетных задачах на перспективу как главной повестки дня.

«Важно то, что в нашем основном законе (Конституции - прим. ред.) теперь закреплены такие фундаментальные установки и ценности как верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков. То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества», - сказал Путин.

Президент добавил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН, Россия намерена и дальше отстаивать основополагающие принципы Устава ООН. К ним он отнес суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров и ключевую роль ООН в решении международных проблем.

Также он подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса (НАТО) «на голом месте» выслало российских дипломатов, аккредитованных при альянсе. Он отметил, что при этом НАТО уже посылает сигналы о взаимодействии.