В РФ вступил в силу закон об уголовном преследовании злостных нарушителей ПДД

В России с понедельника, 10 января, вступает в силу уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, гражданам, которые злостно нарушают правила дорожного движения, может грозить до трех лет лишения свободы в случае неоднократного выезда на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час.

Также нарушителям ПДД грозит денежный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет. Кроме того, любители сесть за руль транспортного средства после лишения водительских прав могут получить до двух лет колонии.

Напомним, что в конце декабря прошлого года Государственная дума РФ утвердила законопроект о введении уголовного наказания за опасное вождение на дорогах.