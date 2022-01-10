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В Госдуме предложили внести в КоАП штрафы за нарушение тишины ночью

Роман Захаров
04:21 10.01.2022
Для граждан штрафы за такое нарушение могут составить от 2,5 до 5 тысяч рублей.
В Госдуме предложили внести в КоАП штрафы за нарушение тишины ночью
© Фото: pexels.com
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Руководитель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство РФ проект закона «О внесении изменений в КоАП». Данный документ предполагает дополнение 20-й главы кодекса новой статьей об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан ночью.

Авторы законопроекта считают, что на региональном уровне механизм привлечения к ответственности за такие нарушения является непростым, довольно растянутым во временном отрезке, и в целом неработающим.

«Людей в мегаполисах просто мучают по ночам. Строительные компании, увеселительные заведения, шумные гулянки, кафе, рестораны. Мы считаем, что была сделана ошибка, когда полномочия по установлению наказания за нарушение тишины были переданы на уровень субъектов», - объяснил народный избранник в беседе с «Известиями».

Нилов также сообщил, что административные штрафы, которые предлагается внести в КоАП, для граждан должны составить от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее юрист Павел Корытов рассказал курящим россиянам о том, какие новые запреты будут их ждать в 2022 году.

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