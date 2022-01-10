В Югре задержаны продавцы суррогатного алкоголя, от которого погибли люди

Владелец магазина и продавец задержаны по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где скончались восемь человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Трагедия произошла в поселке Кондинское. После употребления контрафакта умерли шестеро мужчин и две женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следователями проведена серия обысков, изъята спиртосодержащая продукция, по которой назначены химические экспертизы. В рамках расследования уголовного дела задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в городе Тюмени», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

В настоящее время в больницах остаются семеро пострадавших от употребления суррогата. Четверо из них находятся на лечении в окружной клинике, еще трое были доставлены в районную больницу.