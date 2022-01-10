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Минцифры РФ обеспечит для россиян в Казахстане бесплатную мобильную связь

Иван Линдеманн
22:01 10.01.2022
Вместе с ведущими операторами ведомство обеспечит для россиян бесплатную мобильную связь на время действия режима ЧП в Казахстане.
Минцифры РФ обеспечит для россиян в Казахстане бесплатную мобильную связь
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Министерство цифрового развития России совместно с ведущими операторами обеспечат для россиян бесплатную мобильную связь на время действия режима ЧП в Казахстане. Об этом говорится в сообщении ведомства.

« …договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе», - говорится в сообщении министерства.

Бесплатная связь будет доступна россиянам на территории Казахстана с 12 по 19 января. Абоненты смогут связывать с авиакомпаниями и дипломатическими представительствами, чтобы решить вопросы пребывания в республике. Также они смогут общаться с родными и близкими. Кроме того, все, кто находился в стране с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов.

Предполагается, что количество разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на одного абонента, чтобы избежать нагрузки на сеть. Всего, по данным ведомства, на территории Казахстана сейчас около 30 тысяч россиян, которые пользуются мобильной связью.

Ранее один из эвакуированных граждан, Владимир Валягин, поделился со «Звездой» воспоминаниями о мероприятии. Мужчине удалось вылететь из Алма-Аты в составе группы из 25 россиян на борту военного транспортника. В салоне гражданского лайнера он находился с супругой и двумя детьми.

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