На Москву обрушился мощный снегопад

Вечером в воскресенье, 9 января, на российскую столицу обрушился мощный снегопад. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, всего за несколько часов прирост снежного покрова в некоторых районах города составил до двух сантиметров.

«Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города за несколько часов составил до двух сантиметров. Прямо сейчас городские службы приступают к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», - информируют коммунальщики в своем Telegram-канале.

Водителей призывают быть внимательнее на дорогах и не мешать прохождению колонн спецтехники.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе со «Звездой» рассказал, что центральные части европейской России в последний день новогодних каникул и в первый рабочий день после праздников ознаменуются снежной погодой. Синоптик при этом подчеркнул, что подобных снегопадов в столичном регионе не было уже долгое время.