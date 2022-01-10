Рябков заявил, что Россия продолжит учения на своей территории после возражений НАТО
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что РФ продолжит проводить учения на своей территории, вопреки всем возражениям НАТО. Об этом дипломат рассказал по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.
«При этом, безусловно, четко соблюдаем все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты», - уточнил Рябков.
При этом, по словам дипломата, Россия и США не достигли прогресса по теме нерасширения НАТО. Кроме того, подчеркнул Рябков, Россия фиксирует активное освоение альянсом территории Украины и других государств в близости от России.
Ранее сообщалось, что первые переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились после почти 8 часов работы. В российскую делегацию вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны. Ее возглавлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Во главе американской делегации находился первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман