В ВОЗ предупредили о трех месяцах пандемии коронавируса

Ситуация с коронавирусной инфекцией будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев. Об этом рассказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро.

«Боюсь, мы бежим марафонскую дистанцию, но пока рано говорить, что мы близки к концу», - уточнил он в эфире телеканала Sky News.

По словам эксперта, окончание пандемии коронавируса уже в поле зрения, но оно еще не достигнуто. Набарро предупредил, что мир ждет еще несколько волн COVID-19.

Ранее профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис заявил, что существует вероятность, что штамм «омикрон» может стать последней мутацией коронавируса.

По его мнению, спад волны заболевания произойдет к 20 февраля. Однако профессор призвал не расслабляться и не питать иллюзий, что период до конца февраля пройдет легко и благополучно.