Греческий ученый высчитал дату окончания пандемии COVID-19

Существует вероятность, что штамм «омикрон» может стать последней мутацией коронавируса. Об этом рассказал профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис, допустив также, что спад волны заболевания произойдет к 20 февраля.

Как объяснил ученый, ему удалось рассчитать это математическим путем. По его подсчетам, пик для омикрон-штамма в Греции наступит в конце января 2022 года, когда средний за неделю уровень по стране достигнет отметки в 66 тысяч случаев заражения. В настоящий момент, считает специалист, страна только подбирается к этим значениям.

«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны "омикрона", уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500-4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец "омикрона", и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», - объяснил Сарияннис в беседе с Newsbeast.

Профессор, однако, призвал не расслабляться и не питать иллюзий, что период до конца февраля пройдет легко и благополучно. В то же время он отметил, что это будет последнее «рычание» коронавируса. Сейчас же, уверяет ученый, нельзя пренебрегать специальными санитарными мерами и ограничениями, чтобы не допустить большого числа жертв инфекции.