СМИ сообщили о госпитализации Елены Прокловой

Советскую и российскую актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом в Москве. Об этом сообщают «Известия».

По неподтвержденным данным издания, артистка попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Кроме того, утверждается, что МРТ головного мозга показала инсульт.

По информации СМИ, врачи оценивают состояние Прокловой как средней тяжести, артистку перевели в реанимацию.