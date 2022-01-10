СМИ сообщили о госпитализации Елены Прокловой
Сообщается, что состояние актрисы врачи оценивают как средней тяжести.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, globallookpress
Советскую и российскую актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом в Москве. Об этом сообщают «Известия».
По неподтвержденным данным издания, артистка попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Кроме того, утверждается, что МРТ головного мозга показала инсульт.
По информации СМИ, врачи оценивают состояние Прокловой как средней тяжести, артистку перевели в реанимацию.