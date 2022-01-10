Путин назначил Бикантова новым послом России в ЦАР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Центральноафриканской республике (ЦАР) Александра Бикантова. Также российский лидер освободил от данной должности Владимира Титоренко. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», - говорится в тексте документа.

В декабре прошлого года Владимир Путин назначил Владимир Липаева на пост нового посла Эстонии. Другим указом от этих обязанностей был освобожден Александр Петров.

В октябре президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.