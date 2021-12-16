В стране и мире Путин назначил нового посла в Эстонии Виктория Ивашечкина Другим указом от этих обязанностей был освобожден Александр Петров. © Фото: flickr Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин назначил Владимир Липаева на пост нового посла Эстонии. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Эстонской Республике», - сказано в документе. Другим указом от этих обязанностей был освобожден Александр Петров. В ноябре президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника полиции Аркадия Гостева, ранее занимавшего пост заместителя министра МВД РФ, новым директором ФСИН России. В октябре назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика