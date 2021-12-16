Путин назначил нового посла в Эстонии
Другим указом от этих обязанностей был освобожден Александр Петров.
© Фото: flickr
Российский лидер Владимир Путин назначил Владимир Липаева на пост нового посла Эстонии. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Эстонской Республике», - сказано в документе.
Другим указом от этих обязанностей был освобожден Александр Петров.
В ноябре президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника полиции Аркадия Гостева, ранее занимавшего пост заместителя министра МВД РФ, новым директором ФСИН России.
В октябре назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко