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Новый монтажно-испытательный корпус космодрома Плесецк сдадут на год раньше срока

11:55 11.01.2022
После такой модернизации на космодроме можно полноценно проводить пуски ракет различного класса, добавил замглавы военного ведомства РФ Тимур Иванов.
Новый монтажно-испытательный корпус космодрома Плесецк сдадут на год раньше срока
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый монтажно-испытательный корпус на космодроме Плесецк в Архангельской области будет сдан со значительным опережением графика, заявил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

«На космодроме Плесецк новый монтажно-испытательный корпус сдается со значительным опережением графика, на год раньше намеченного срока! Это очень важно, поскольку после такой модернизации на космодроме можно полноценно проводить пуски ракет различного класса», - приводит его слова «Российская газета».

Иванов напомнил, что изначально цех создавался для космических аппаратов «Молния» и «Кобальт», которые уже сняты с производства.

«Теперь здесь готовят к пускам сначала легкую "Ангару-1.2ПП", а затем и тяжелую - "Ангару-А5"», - добавил замминистра.

Напомним, что Плесецку исполняется сегодня 65 лет. Первый запуск космического аппарата «Восток-2» состоялся на космодроме в 1966 году, а в последующие годы с него стартовали более 1600 носителей всевозможных классов. Плесецк является крупнейшим космодромом в стране и самым северным в мире. Он простирается на 46 километров с севера на юг и на 82 километра - с востока на запад.

С Плесецка около двух недель назад был произведен важнейший пуск тяжелой ракеты «Ангара - А5». Впервые она стартовала с разгонным блоком нового поколения «Персей».

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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