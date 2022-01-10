Дискуссия в Женеве: как проходят переговоры России и США по гарантиям безопасности

В Женеве в эти минуты проходят переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности. Это первый и основной раунд переговоров, к которым приковано внимание всего мира. Как отметила корреспондент РИА Новости Елизавета Исакова, встреча проходит в закрытом формате на территории американского представительства при ООН.

Российскую делегацию возглавляют замглавы Минобороны Александр Фомин и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Накануне во время предварительных консультаций дипломат отметил, что оптимизма нет, но ожидания реалистичные.

Накануне обе делегации уже встретились на предварительной дискуссии. Они прошли в формате рабочего ужина. По итогам этой встречи глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел Рябков заявил, что дискуссия в Женеве прошла «потрясающе», оптимизм есть.

В Вашингтоне рассказали о предварительных переговорах с РФ в Женеве. Как отмечалось, в США подтвердили приверженность принципам суверенитета стран. Представитель госдепа Нед Прайс добавил, что американские власти будут приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с Россией путем дипломатии.