СМИ: начальник полиции Жамбылской области Казахстана найден мертвым

Руководитель департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейманов найден мертвым, в настоящий момент причина его смерти неизвестна, передает телеканал «Хабар-24» со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Ранее стало известно, что полковника Комитета национальной безопасности республики Азамата Ибраева обнаружили мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. Как отмечали в КНБ, в настоящий момент проводится досудебное расследование.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что главной целью устроивших массовые беспорядки в стране был подрыв конституционного строя республики. По словам главы государства, они стремились совершить государственный переворот и захватить власть.