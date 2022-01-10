СМИ: начальник полиции Жамбылской области Казахстана найден мертвым
Ранее стало известно, что тело полковника Комитета национальной безопасности республики Ибраева нашли во дворе его дома.
© Фото: Тимур Батыршин, РИА Новости
Руководитель департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейманов найден мертвым, в настоящий момент причина его смерти неизвестна, передает телеканал «Хабар-24» со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.
Ранее стало известно, что полковника Комитета национальной безопасности республики Азамата Ибраева обнаружили мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. Как отмечали в КНБ, в настоящий момент проводится досудебное расследование.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что главной целью устроивших массовые беспорядки в стране был подрыв конституционного строя республики. По словам главы государства, они стремились совершить государственный переворот и захватить власть.