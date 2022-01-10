В Казахстане нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности

Полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева обнаружили мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.

«10 января 2022 года в г. Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева», - говорится в сообщении.

Как добавили в комитете, в настоящий момент проводится досудебное расследование.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому освободил от должностей двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности. Утверждалось, что свои должности покинули Марат Осипов и Даулет Ергожин.