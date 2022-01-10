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Песков высказался о роли соцсетей в событиях в Казахстане

Анна Назайкина
13:22 10.01.2022
Ранее Владимир Путин заявил, что в республике в ходе беспорядков использовались элементы «майданных технологий».
Песков высказался о роли соцсетей в событиях в Казахстане
© Фото: Расул Назыров, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с массовыми беспорядками в Казахстане стала очередным подтверждением того, что социальные сети могут нести не только добро, но и зло, которое необходимо купировать.

«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача - принять меры, чтобы это зло купировать. Это история не новая - она давняя. Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», - заявил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в Казахстане в ходе беспорядков использовались элементы «майданных технологий».

Однако, отметил президент РФ, члены организации смогли быстро и слаженно принять все необходимые решения для недопущения в стране подрыва основ государственности и полной деградации внутренней ситуации, поставить заслон террористам.

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