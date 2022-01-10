В МИД РФ удивились непониманию США ситуации в Казахстане

Соединенные Штаты больше не смогут прятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане после внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, от госсекретаря США или официального представителя Белого дома «странно было слышать», что они не понимают, что происходит в Казахстане и почему были приняты такие решения. Захарова отметила, что в ходе мероприятия лидеры стран-членов организации ответили на все вопросы, которые были или могли быть гипотетически.

«Теперь, мне кажется, уже невозможно будет прятаться за формулировку о собственном непонимании», - сказала она в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в понедельник, 10 января. На ней лидеры стран-членов подробно обсудили последние события в Казахстане. В частности, глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что устроившие погромы пытались устроить в стране государственный переворот, а российский президент Владимир Путин указал на использование в ходе беспорядков «майданных технологий».